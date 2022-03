Pētnieks: Krievijā dalībnieku skaits protestos pret karu Ukrainā nav izšķirošais faktors

Par to liecina arī tas, ka nozīmīgākie opozīcijas pārstāvji ir vai nu nogalināti vai bijuši spiesti aizbraukt no Krievijas, vai ir ieslodzīti cietumā. Līdzīgi ir ar medijiem, no kuriem pamatā visi ir Kremļa kontrolē, atzīmēja Hiršs.