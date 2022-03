"Aizmirstiet cukura mammītes!" Ļaudis sociālajos tīklos spriedelē par sāls iespējamo trūkumu

bija jau ap kādiem 8...9tk g. atpakaļ. Dzelzs laikmetā tām pašām latgalietēm priekš smukuma nebija nekādu problēmu tikt pie kauri gliemežvākiem no Indijas okeāna, kur nu vēl sāls tepat no Eiropas 🙂

Ļoti dīvaini par to sāli. Man šodien no Rimi atveda, nekādu problēmu nebija.

Līdz šim LSTK iepirka sāli no Ukrainas un Baltkrievijas tā lētās cenas dēļ, bet šobrīd kara dēļ nav iespējamas piegādes no Ukrainas, savukārt no Baltkrievijas nav iespējami sūtījumi politisko sankciju dēļ.