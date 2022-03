Baltijas valstis spētu atrast kopīgus risinājumus attiecībā uz Krievijas gāzi, uzskata Šimonīte

Lietuvas ārlietu ministrs Gabrieļus Landsberģis pagājušajā nedēļā aicināja Eiropu atteikties pirkt Krievijas energoresursus. Savukārt enerģētikas ministrs Daiņus Kreivis izteicās, ka Lietuva varētu nevilcinoties atteikties no Krievijas koncerna "Gazprom" gāzes, ko tā saņem pa gāzesvadu caur Baltkrieviju, taču tas kaitētu abu pārējo Baltijas valstu enerģētiskajai drošībai.

Par enerģētiku atbildīgie Baltijas valstu ministri pagājušajā nedēļā vienojās kopīgā paziņojumā, kurā asi nosodīja Krievijas sākto postošo militāro uzbrukumu Ukrainai, iestājās par enerģētisko drošību un neatkarību Ukrainā un Eiropā un uzsvēra, ka Baltijas valstis rīkosies koordinēti, lai nodrošinātu enerģētisko neatkarību no Krievijas energoresursu piegādēm, it īpaši no gāzes, kā arī rosinās paātrināt Ukrainas elektroenerģijas sistēmas integrēšanu kontinentālās Eiropas sinhronajā tīklā.