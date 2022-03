Koalīcijā kā risinājumus dabasgāzes cenu pieaugumam redz mērķētus pabalstus un atteikšanos no tās izmantošanas apkurei

Minot konkrētus atbalsta mehānisma piemērus, politiķis norādīja, ka vidējā termiņā ir redzams, kā Latvija samazinās savu atkarību no Krievijas dabasgāzes un citiem no Krievijas importētiem energoavotiem.

Piemēram, šogad pavasarī mājsaimniecībām ir pieejami dažādi atbalsta veidi, kuras ir spējīgas pāriet no dabasgāzes apkures uz granulu apkuri vai, izmantot kopā siltumsūkņus un saules enerģijas jeb solāros paneļus, atzīmēja Kariņš. Tam ir pieejams Eiropas Savienības finansējums, tāpat Ekonomikas ministrijas pārziņā ir fondi, no kuriem pašvaldības var saņemt finansējumu, lai varētu pāriet no dabasgāzes uz šķeldas izmantošanu apkurē, pastāstīja premjers.