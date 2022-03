Video ⟩ Bēdīgi slavenais krievu vingrotājs: Ar Z burtu nodemonstrēju savu pozīciju

"Mums lika aizlīmēt karogu, un es to izdarīju. Mums viss ir aizliegts. Gribēju parādīt, no kurienes esmu," pauda Kuljaks. "Nebaidos no sekām."

"Ukrainas sportisti pret mums izturējās nesmuki... To vajadzēja redzēt," uzsvēra krievu vingrotājs. "Šo politiku aizsāka paši ukraiņi, un pēc tam es to uzlīmēju uz savas formas. Viņi iznāca, ietinušies Ukrainas karogos un kliedza: "Slava Ukrainai!" Sacensību noteikumi to nepieļauj, bet viņi to darīja. Viņi arī pieprasīja, lai mūs izslēdz no posma."