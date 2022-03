Levits: NATO stratēģiskajā koncepcijā jāņem vērā jaunā realitāte Eiropā, kur Krievija ir agresīva valsts

Valsts prezidents apliecināja, ka Latvija aizsardzībai veltīs vairāk līdzekļu. Jau ir nolemts, ka aizsardzības izdevumi tiks palielināti no 2,35% gadā līdz 2,5% gadā no iekšzemes kopprodukta. Pēc Levita paustā, sabiedrotie ir apliecinājuši, ka NATO līguma 5.pants ir svēts. To vairākkārt uzsvēris arī ASV prezidents Džo Baidens, kurš sacījis, ka NATO aizsargās katru alianses teritorijas collu.