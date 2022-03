Dana Isarova: Ukraiņi šobrīd iet kailām rokām pretim tankiem

Jāsaprot, ka viņi gadiem dzīvojuši citā informatīvajā telpā, kur gadiem stāsta, ka "mēs atbrīvojam no neonacistiem citas zemes un mēs esam malači". Un vienā dienā tu pamosties un redzi, ka nekas no tā nav patiesība! Viss, ko Putins ir teicis, ir pilnīgi meli.

"Ja cilvēks runā krieviski, tas uzreiz nenozīmē, ka viņš ir Putina atbalstītājs. Diemžēl kā tautai krieviem nāksies ļoti ciest par to, ko dara šis cilvēks. Bet mēs nedrīkstam izmantot tos pašus ieročus, kurus izmanto agresors, - nedrīkstam diskriminēt, nenoskaidrojot, kāds ir šo cilvēku viedoklis. Daudzi no viņiem pārdzīvo tikpat ļoti kā mēs, plus viņiem ir milzīgs kauns par to, ka tā ir viņu tauta, kas to visu dara.