Eksperte: Nauda ES un citviet tiek atmazgāta vēl līdz šim nepieredzētos apjomos, turklāt karš Ukrainā pasliktinās šo situāciju

"No mūsu rīcībā esošās informācijas 60% no noziedzīgajām grupām ir tādas, kas atbalsta jeb veicina korupciju, tādēļ ir būtiski cīnīties ar šīm grupām un korupciju. Vēl svarīgāks rādītājs ir tas, ka 80% no noziedzīgajam grupās, kas darbojas ES izmanto legālas juridiskās personas un shēmas negodīgajām darbībām," uzsvēra Longa.