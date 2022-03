Eksperts: Krievija tuvākajās dienās atkal uzbruks Kijivai

Viņš stāstīja, ka pašreizējā neaktīvā fāze drīz beigsies, jo ir skaidrs – Krievijas spēki mēģina pārkārtoties un tikt galā ar apgādes problēmām. Iespējams, degviela tiek meklēta Ukrainā, iespējams, tai būs jāceļo no Krievijas vai Baltkrievijas. Pēc tam Krievija varētu atkal uzbrukt Kijivai. Eksperts gan neuzskata, ka šāds uzbrukums būs ātrs.

Viņš norādīja, ka "pat Krievijai būtu pašnāvnieciski mēģināt ieņemt pilsētu pašreizējos apstākļos", kad nav sasniegti mērķi ar bombardēšanu, ka cilvēki no pilsētas aizmuks.

Eksperts norādīja, ka Krievijas spēkiem noteikti zūd arī morālais spēks, jo viņi balstījās uz to, ka tehnika viņus sargās, bet redzams, ka tehnika bojājas. Defekti tai varētu rasties arī no tā, ka to kādu laiku nelieto.