Aizvadītajā diennaktī nedaudz samazinājies Covid-19 pacientu skaits Latvijas slimnīcās

No slimnīcās esošajiem pacientiem ar Covid-19 tas kā pamatdiagnoze noteikts 498 saslimušajiem. Kopumā pēdējās diennakts laikā tika stacionēts 151 Covid-19 pacients, bet no slimnīcām izrakstīti 129.

No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 2128 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 4088 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 15 574 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 39,9% bijuši pozitīvi.

No 14 mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 60 līdz 69 gadiem, trīs - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, astoņi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem, divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem. No mirušajiem desmit cilvēki bijuši nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, bet četri - vakcinēti.