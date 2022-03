LFF novirzīs līdz 20 000 eiro Ukrainas karā cietušo atbalstam

LFF redzeslokā nonākusi jauniešu futbola komanda no Dnipro, kas atgriežas no starptautiska turnīra. Komandas futbolisti, kuri ir vecumā no 14 līdz 15 gadiem, kopā ar bēgļu gaitas uzsākušajiem radiniekiem tiks izmitināti LFF mācību un treniņu centrā "Staicele".