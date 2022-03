VI: Centrāltirgū pārdotie Krievijas un Baltkrievijas uztura bagātinātāji nav uzskatāmi par bezrecepšu zālēm

VI norāda, ka sods par zāļu izplatīšanu bez speciālās atļaujas saņemšanas fiziskajai personai ir no 200 līdz 400 naudas soda vienībām jeb no 1000 līdz 2000 eiro, savukārt juridiskajai personai - no 2000 līdz 4000 naudas soda vienībām jeb no 10000 līdz 20000 eiro.