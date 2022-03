Raidījums: Krimināllietās saistībā ar kara Ukrainā attaisnošanu aizturētie cilvēki saistīti ar dziednieku centru

Citāts no viņa teiktā 28. februārī: "(..) Ka kara noziedznieki būs tie, kuri tagad tur Kijevā aizsedzas aiz civilajiem, un to dara tieši Ukrainas armija, un tāpēc viņi bļauj tagad, ka ofensīva ir apstājusies, un visas tās lietas. Un tā tālāk.

"Skaidrs, ka mums ir zināmi kaut kādi jau atzīti, vispārpieņemti fakti par to, kas ir labs un kas ir slikts, līdz ar to civiliedzīvotāju masveida iznīcināšana tur diez vai būtu attaisnojama, vienalga kādu mērķu vadīta, un tāpēc cilvēkiem jādomā, ko viņi, it sevišķi publiskā telpā, runā, jo kriminālatbildība jau iestājās par to, ka publiski slavina vai attaisno šīs te darbības," uzsver virsprokurors Ingemārs Masaļskis.