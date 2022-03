Šovasar Latvijā pirmo reizi uzstāsies leģendārie "Iron Maiden"

Grupa uzstāsies 2. jūnijā Arēnā Rīga "Legacy Of The Beast" pasaules koncertturnejas ietvaros.

Koncerta īpašie viesi - vācu gotiskā metāla grupa Lord of the Lost. Biļetes tirdzniecībā nopērkamas no 17. marta plkst. 10.00 "Biļešu Serviss" tīklā, savukārt, FBI un Positivus festivāla koncertu kluba biedri, tās varēs iegādāties ātrāk, iepriekšpārdošanā, jau no 16. marta plkst. 10.00, izmantojot kodu, kas tiks izsūtīts reģistrētajiem lietotājiem.