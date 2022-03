VIDEO ⟩ "Kā piecelties, ja ir gadījies pakrist." Solvita Kabakova par to, kāds ir foruma "Līdere" galvenais mērķis

Paiet īss laika sprīdis - tev ir trīs gadi. Tu esi maza delvere, kas skraida pa māju ar neizsīkstošu enerģiju un dzīvesprieku. Tu skaidri zini, ko gribi. Tu darīsi visu, kas ir tavos spēkos, lai to sasniegtu. Tieši šajā vecumā ir mana meita. Kādu dienu viņa nostājas pie spoguļa, viņa ir pidžamā, matiņi izpūruši, mute ar šokolādi notašķīta, bet viņa ieskatās spoguļattēlā un saka: es esmu brīnišķīga.

Forums "Līdere" nav par to, cik gudras, skaistas, veiksmīgas mēs esam. Forums ir par to, kā piecelties, ja ir gadījies pakrist. Forums stāsta par to, kā atrast gaišumu sirdī, kad liekas, ka apkārt viss satumst. Kur smelties spēku un drosmi, turpinot savu ceļu tad, kad ir patiešām ļoti grūti.