Britu mūziķis Toms Odels ar veltījumu ukraiņu bēgļiem uzstājas Rumānijas dzelzceļa stacijā

Vietnē "Instagram" Toms Odels dalījies ar video un pārdomām par notiekošo: "Man bija tas gods izpildīt "Another Love" Bukarestes dzelzceļa stacijā. Ar mani kopā bija daudz bēgļu no Ukrainas. Tūkstošiem ukraiņu bēg no kara, un katru dienu daudzi no viņiem šķērso šo staciju. Daudzi uz šo staciju ceļojuši vairākas dienas bez atpūtas. Viņi ir atrauti no mājām, iedzīves, darba un ģimenēm. Viņu pasaule ir neiedomājami mainījusies. Pārsvarā tās ir sievietes, bērni un veci cilvēki, tomēr viņos visos redzama liela drosme."