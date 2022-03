Par Covid-19 regulējumu pēc 1. aprīļa varētu lemt nākamnedēļ

Valdība jau iepriekš bija vienojusies par to, ka no 1.aprīļa tiks būtiski samazināti spēkā esošie ierobežojumi, un arī pirmdien koalīcijas sēdes laikā veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) ieskicēja, kāds varētu būt "rāmis normatīvajos aktos" dzīvei no 1.aprīļa.