Video ⟩ Taunss gūst 60 punktus "Timberwolves" komandas uzvarā pār "Spurs"

"Spurs" savā laukumā atzina "Timberwolves" pārākumu ar 139:149 (32:40, 41:35, 33:46, 33:28), bet Taunss realizēja 19 no 31 metiena no spēles un 15 no 16 soda metienus. Tāpat viņa rēķinā arī 17 atlēkušās bumbas zem groziem, trīs rezultatīvas piespēles un viena pārtverta bumba.