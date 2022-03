Advokātiem nav zināms, kur atrodas propagandas kanāla redaktore, kas ēterā demonstrēja pretkara plakātu

To, ka vairāk nekā 12 stundas pēc notikušā advokātiem nav izdevies noskaidrot divu bērnu mātes atrašanās vietu, izdevumam "Meduza" un "Telegram" kanālam "Varam paskaidrot" apstiprināja advokāti Daņiils Bermans un Anri Ciskarišvili. Savukārt tīmekļa izdevumam "The Insider" to apliecināja advokāts Dmitrijs Zahvatovs.