"Maxima Latvija" izpatītajā Polijas izcelsmes putnu gaļā konstatētas salmonellas

To starpā ir cāļa kājas ar muguru "Best Butcher" (PL 20630501 WE), kura derīguma termiņš ir 15.marts, partijas nr. 6450439369, cāļa šķiņķi "Best Butcher" (PL 20630501 WE), kura derīguma termiņš 15.marts, partijas nr. 6450439377, cāļa krūtiņas mazās filejas "Best Butcher" (PL 20630501 WE), kura derīguma termiņš ir 15.marts, partijas nr. 6450439381, un tītara maltās gaļas masa "Best Butcher" (PL 10024001 WE), kura derīguma termiņš ir 16.marts, partijas nr. 2261006922.