16. marta leģionāru gājiena laikā paredzami paaugstināti provokācijas riski

Rīgas domē pieteikti divi 16. marta pasākumi. No pulksten 11.00 līdz 13.00 biedrības "Daugavas Vanagi Latvijā" Limbažu nodaļa organizēs gājienu pa maršrutu no Rīgas Sv. Pētera baznīcas līdz Brīvības laukumam ar ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa. Otru pasākumu bija pieteikusi "Latvijas antinacistiskā komiteja", kas no pulksten 9.45 līdz 11.00 Skārņu ielā, pie Rīgas Sv. Pētera baznīcas, vēlējās pieminēt "Waffen SS" upurus.