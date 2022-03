No Mariupoles ar privātajām automašīnām izbraukuši aptuveni 20 000 cilvēku

"Šodien no Mariupoles pa humānajiem koridoriem ar privātajām automašīnām izbraukuši aptuveni 20 000 cilvēku. No 4000 auto, kas izbrauca no pilsētas, 570 jau ieradušās Zaporižjā. Pārējās paliks pa nakti apdzīvotās vietās Zaporižjas un Doneckas apgabalos. Visiem tiek sniegta palīdzība," savā "Telegram" kanālā raksta Timošenko.