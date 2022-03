VIDEO ⟩ NBA aizvadītajā naktī: Ērvings labo karjeras rezultativitātes rekordu

Aizvadītajā mačā Ērvings realizēja 20 no 31 metiena no spēles, tostarp raidīja grozā astoņus no 12 tālmetieniem. 60 punkti ir arī jauns "Nets" rekords. Līdz šim komandas vēsturē rezultatīvāko spēli aizvadīja Derons Viljamss, kurš 2012.gadā vienā no mačiem guva 57 punktus.