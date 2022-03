"Jo neviena objekta atjaunošana nav iespējama bez atmīnēšanas fāzes. Ir acīmredzami, ka ar spēkiem, kas ir Ukrainas glābējiem, nebūs pietiekami, lai īsā laika posmā to paveiktu. Tāpēc kolēģi tagad jau gatavo šādu palīdzību - masīvu glābēju desantu no visām valstīm, konkrēti no Eiropas Savienības un ASV, un Lielbritānijas, lai palīdzētu šajā posmā," sacīja ministrs.