Vienā no šova "Slavenības. Bez filtra" jaunākajām sērijām Felipe atklāj, ka viņš ar drauga palīdzību ticis pie penthausa Rīgas centrā, taču tuvākā mēneša laikā viņam nāksies savilkt jostu - nepieciešamie dokumenti, lai varētu saņemt algu Latvijā, nav vēl līdz galam nokārtoti.

To, ka jāiztiek ar pašu minimumu, var redzēt Felipes ledusskapī - neraugoties uz to, ka viņš par dzīvokli maksā 1500 eiro mēnesī, slavenais brazīlietis pārtiek no ātri pagatavojamām nūdelēm jeb "roltoniem", čipsiem, kā arī viņa ledusskapī atrodas pāris desas šķēlītes, majonēze un zemenes.