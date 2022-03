Izveidots krīzes tālrunis ukraiņu valodā patvēruma meklētājiem no Ukrainas

Krīzes tālrunis izveidots, lai sniegtu psiholoģisku un informatīvu atbalstu, un tā numurs ir +371 20900209. Šobrīd tālruni apkalpo pieci apmācīti konsultanti, taču to skaitu plānots palielināt līdz 20.

Izveidotais krīzes tālrunis ir daļa no "RISEBA" sāktās iniciatīvas "Latvijas Psiholoģiskā atbalsta tīkls ukraiņiem", kuras mērķis ir sniegt psiholoģisko atbalstu un izveidot mentoru tīklu no kara bēgošajiem Ukrainas iedzīvotājiem, kā arī sniegt psiholoģisku atbalstu tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri ir iesaistīti palīdzības sniegšanā ukraiņiem.

Lai nodrošinātu atbalstu ukraiņu valodā, krīzes tālruni apkalpos psiholoģijas studenti no Ukrainas, kurus apmācīs un atbalstīs "RISEBA" mācībspēki, kā arī citi psihologi. Visiem ukraiņu valodā runājošajiem psiholoģijas studentiem, "RISEBA" nodrošina arī krīzes intervences apmācības. Tāpat viņiem tiks nodrošināta stipendija sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes attīstības fondu.

Savukārt, lai atvieglotu ienākošo zvanu apstrādes procesu, sevišķi gadījumos, kad to vienlaikus ir daudz, "Bite Latvija" krīzes tālrunim pieslēdzis "Bite One IT" IKT risinājumu "Viedais zvanu pārvaldnieks", norāda "Bite Latvija" Korporatīvo un sabiedrisko attiecību vadītāja Una Ahuna-Ozola.