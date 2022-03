"Otra dzimšanas diena kolēģim." Eksperti komentē lāča uzbrukumu Žīguru pusē

“Ejot pa mežu, viņš izdzirdēja pīkstienus un sasita plaukstas. Tālāk no eglēm parādās lācis , lācene. Kolēģis apgriezās un metās bēgt, bet nokrita. Tad veiksmīgi ar otru kāju jau gulošs atgrūda to lāci. Tas arī bija tas laimes mirklis un otra dzimšanas diena kolēģim.”

Dakteris atzīst, ka pacientam nācās uzgaidīt - mazajā slimnīcā ir tikai viens ķirurgs. Turklāt izrādījās, ka vakcīnas pret trakumsērgu slimnīcā nav, to pacientam nācās meklēt pašam. Lai uzbrukumu fiksētu un no tā vēlāk varētu mācīties, cietušo mežkopi uzklausīja lāču pētnieks Jānis Ozoliņš.

Te nevar teikt, ka bijusi kāda kļūda ne no tā cietušā puses, ne no lāča. No lāča puses tas bija klasisks gadījums, jo lāču mammai ir jāaizstāv savi nevarīgie mazuļi,” skaidro Jānis Ozoliņš, LVMI “Silava” vadošais pētnieks.