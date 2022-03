"Financial Times" publicē melnrakstu, kurā izklāstītas Krievijas puses prasības

Ukraina un Krievija divpusējās sarunās apspriež vienošanos, kas sastāv no 15 pantiem un ietver Kijevas paziņojumu par atteikšanos no iestāšanās NATO apmaiņā pret sabiedroto drošības garantijām un Krievijas karaspēka izvešanu no Ukrainas, kas ienāca tās teritorijā pēc 24.februāra, atsaucies uz trim avotiem, kas piedalījušies sarunās, vēsta laikraksts "Financial Times".