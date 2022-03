Aizvadītajā diennaktī nedaudz samazinājies slimnīcās esošo Covid-19 pacientu skaits

No slimnīcās esošajiem pacientiem ar Covid-19 tas kā pamatdiagnoze noteikta 444 saslimušajiem. No visiem stacionētajiem, kuriem Covid-19 ir pamatdiagnoze, 408 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 36 - ar smagu slimības gaitu.

No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 1656 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 3597 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 12 834 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 40,9% bijuši pozitīvi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir turpinājis samazināties - no 4363,1 līdz 4170,5 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju - no 1901,9 līdz 1806,8.

No mirušajiem Covid-19 pacientiem trīs cilvēki bija vecumā no 70 līdz 79 gadiem, astoņi vecumā no 80 līdz 89 gadiem un trīs - 90-99 gadu vecumā. No mirušajiem deviņas personas bija nevakcinētas vai vakcinācijas kursu nepabeigušas, bet piecas - vakcinētas.