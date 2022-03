Krievu komunisti aicina uz "integrāciju" ar Ziemeļkoreju

Kā vesta mediji, Phenjanas augstākajās aprindās valda vienprātība, ka Ziemeļkorejas kodolieroču arsenāls ir vienīgais, kas to glābj no Ukrainas likteņa, turklāt ziemeļkorejiešu amatpersonas uzstāj, ka Krievijas iebrukums Ukrainā sākās, kad 1994.gadā Ukraina atteicās no lielā padomju kodolieroču arsenāla, kas atradās tās teritorijā, pretī saņemot drošības garantijas no Krievijas, Lielbritānijas un ASV.