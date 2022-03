"Krievijas iebrukums vēl diktē cenu dinamiku." Pasaulē turpina pieaugt naftas cenas

Eiropa ir ļoti atkarīga no izejmateriālu, pārtikas produktu un enerģijas piegādēm no Krievijas un Ukrainas, un karadarbības dēļ strauji pieaugušas cenas.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,1035 līdz 1,1095 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru nemainījās un bija 1,3149 dolāri par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 118,73 līdz 118,64 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 83,93 līdz 84,35 pensiem par eiro.