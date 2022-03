CSDD piemērojusi sankcijas 48 transportlīdzekļiem septiņos uzņēmumos

Sankcijas piemērotas uzņēmumu SIA "Ezermaļu mežu īpašumi", SIA "Riga Fertilizer Terminal", SIA "Klauģu muiža RE", AS "Severstaļ Lat", SIA "Severstal Distribution", SIA "Uralchem Trading" un SIA "Uralkali Trading" piederošajiem transportlīdzekļiem.

Direkcijā skaidro, ka transportlīdzekļi pieder sankcionētām personām vai ir to turējumā. Atbilstoši uzliktajai aizlieguma atzīmei šobrīd, pēc to īpašnieku lūguma, transportlīdzekļus nevar noņemt no uzskaites, nevar reģistrēt komercķīlas atzīmi un veikt īpašnieka maiņu.