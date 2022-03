Pabriks aicina Latvijā aizliegt Krievijas okupācijas spēku "Z" simbola izmantošanu

"Protams, "Z" burtu no alfabēta neizņemsim, bet šeit ir jābūt saprātīgai nepārbirokratizētai pieejai, lai redzētu, ka šis simbols, ja tiek izmantots, kaut kādā veidā asociējot ar to, kas pašlaik notiek no agresora valsts puses, tad ir skaidrs, ka ir jāpiemēro kāds sods," uzsvēra ministrs.