VIDEO ⟩ Porziņģis kaldina uzvaru pret "Lakers"; Lebrons apsteidz Melounu

Porziņģis 16 no 27 punktiem guva pēdējā ceturtdaļā, trīs no tiem ar tālmetienu 38 sekundes pirms finālsvilpes, panākot sešu punktu pārsvaru. Otrā laukuma galā Džeimss atbildēja ar neprecīzu "trejaci".

Latviešu basketbolists sestdien spēlēja 25 minūtes un 54 sekundes, kuru laikā realizēja astoņus no 14 divpunktu metieniem, vienu no trīs tālmetieniem un astoņus no desmit soda metieniem. Viņa rēķinā bija arī trīs atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas un piecas piezīmes. "Wizards" ar Porziņģi laukumā iemeta par diviem punktiem vairāk nekā ielaida.