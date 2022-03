"De Facto": UR bažas par mēģinājumiem apiet sankcijas saistītas ar Mazepinu, Avenu un Mordašovu

"De Facto" noskaidroja, ka viens no tiem ir 100 kvadrātmetru plašs dzīvoklis Rīgā, Elizabetes ielā, ko viņš par 700 tūkstošiem eiro nopirka pirms septiņiem gadiem 16 gadu vecumā.

Daudz vairāk īpašumu arestēti saistībā ar Dmitriju Mazepinu. Viņš ir patiesais labuma guvējs četrās Latvijas firmās. Vienai no tām - SIA "Uralkali Trading" - pieder iespaidīgs autoparks. Visi 11 transportlīdzekļi, arī šogad reģistrētie motocikls un "Mercedes-Benz" (MB) elektromobilis, kā arī divus gadus jaunā "mobilā māja" "MB Actros Motorhome", šobrīd ir arestēti. Tas nozīmē, ka tos nevar pārdot, uzdāvināt vai kā citādi atsavināt.

SIA "Ventamonjaks" 45% īpašnieces AS "Halcyon Capital" padomes priekšsēdētājs Austriņš no Lemberga kategoriski norobežojas - nekādu saimniecisku attiecību ar viņu neesot un visus lēmumus Austriņš pieņemot pats: "No šodienas skatu punkta ir grūti novērtēt situāciju pirms astoņiem gadiem.