Pie Brīvības pieminekļa aizturētajai prokremliskajai aktīvistei piemērots aizdomās turētā statuss un drošības līdzeklis

Vienā no lietām 9. martā tiesa piemērojusi drošības līdzekli - apcietinājumu - Aivim Vasiļevskim, kuru tur aizdomās par Krievijas īstenoto kara noziegumu attaisnošanu, bet iepriekš viņš bijis pamanāms Covid-19 noliedzēju aktīvists. Viņš ir viens no četriem "garīgās attīstības un dziedniecības centra" "DVS Urantija" pārstāvjiem, kuriem inkriminē Krievijas īstenoto kara noziegumu Ukrainā attaisnošanu. Latvijas televīzijas raidījums "De facto" ziņoja, ka viens no četrotnes ir arī Aivja tēvs, dziednieks Ventis Vasiļevskis.