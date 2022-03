SAB: Pieaug kiberuzbrukumu skaits, Krievijas specdienesti turpina agresīvu darbu pret Rietumvalstīm

Tajā norādīts, ka darbu pret Latviju 2021. gadā turpinājuši vairāki ārpus NATO un ES esošu valstu specdienesti, pret kuriem SAB veicis pretizlūkošanas darbu. To radītais apdraudējums vērtējams skalā no mērena līdz būtiskam, atkarībā no dienesta pārstāvētās valsts īstenotās politikas reģionā un Rietumvalstīs kopumā. Visaktīvāko darbību tradicionāli izvērtuši Krievijas dienesti.