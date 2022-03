Populāra krievu aktrise apmetusies Latvijā un baidās atgriezties Krievijā

Krievijas aktrise, kas savulaik sadarbojusies arī ar Alvi Hermani, atrodas Rīgā un žurnālistes projektā "Pastāsti Gordejevai" teikusi, ka Krievijā nevar atgriezties, jo "nespēju cita sēras, cita sāpes, cita traģēdiju, humāno katastrofu nosaukt par kaut ko no kautā kā atbrīvojošu". Krievija iebrukumu Ukrainā maskē kā "atbrīvošanas operāciju".

Aktrise paskaidroja, ka Krievijā varētu atgriezties, ja nerunātu un nepievērstu uzmanību traģēdijai, par kuru viņai stāsta draugi no Ukrainas, būtu vienaldzīga pret notiekošo un "atvainotos par to, ka no sākuma neatbalstīju militāro operāciju".