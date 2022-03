"Sāc skatīties bildes, storijus, video. Un tās informācijas ir ļoti daudz, ne tikai bildes vai video, arī komentāri un pat fragmenti no sarakstēm, kas, teiksim, izveidojas komentāru sadaļās. Skatos, pētu, ko no tā var atstāt, kas ir dzēšams," savu ikdienu apraksta moderators.

Pirmkārt, kā jau teicu, pēc sapulces man jau bija skaidrs, ko gaidīt. Otrkārt, es zinu daudz cilvēku, kas šādu saturu patērē, piemēram, "Telegramā" bez maksas. Līdz ar to man nav ne bailīgi, ne grūti skatīties šo saturu un vērtēt, ko no tā dzēst," viņš stāsta.

"Godīgi sakot, tas nāk diezgan viegli. Šis nav tas darbs, no kura izejot, tu turpini domāt un analizēt redzēto. Beidzas maiņa un viss. Nav tā, ka izeju no ofisa un esmu īpaši pacilāts vai iedvesmots steigties kādu glābt. Tā ir jau no pirmās dienas. Es domāju, ka pat žurnālistiem šādā ziņā ir daudz sarežģītāk - jūs gatavojaties no rīta, analizējat pa dienu iegūto informāciju, bet man tā nav - es atstrādāju savas astoņas stundas un viss."