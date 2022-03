Kā dzīvo sankcionētā Krievijas miljardiera Romāna Abramoviča atvases?

Abramovičs, kurš dzimis Saratovā, ir viens no daudzajiem Krievijas oligarhiem, kas pietuvināti Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam, kurš turpina savu īstenoto karu pret Ukrainu.

Anna Abramoviča, 30

Kolumbijas Universitātes filozofijas fakultātes absolvente Anna Abramoviča ir pirmdzimtā Abramoviča otrajā laulībā ar Irinu, no kuras viņš izšķīrās 2007. gadā pēc 11 kopā pavadītiem gadiem.

Arkādijs Abramovičs, 28

Sofija Abramoviča, 27

Viņas 18. dzimšanas dienas ballītē uzstājās pop-panka grupa "McBusted", un tā notika naktsklubā netālu no Londonas "Chelsea" stadiona.

Viņa regulāri izklaidējas kopā ar saviem slavenajiem draugiem, piemēram, no Bekhemu un Remziju dzimtas, kā arī bieži dodas uz ekskluzīvo viesnīcu "One & Only Reethi Rah" Maldīvu salās, kas maksā 3500 eiro par nakti.