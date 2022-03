Uz Ventspils novadu nogādāta 23 cilvēku ukraiņu bēgļu ģimene

Līdz šim Ventspils novadā uzturējās 24 bēgļi no Ukrainas, kas izmitināti ģimenēs, bet nu viņu skaits ir dubultojies, jo 18.marta vakarā uzņēmuma "Ventspils reiss" šoferi no Kišiņevas atveda 23 Ukrainas iedzīvotājus, nogādājot viņus Piltenē.

Tā ir liela ukraiņu ģimene, kurā ir trīs pilngadīgas personas un 20 bērni vecumā no četriem līdz 17 gadiem. Septiņi ir pašu bērni, pārējie - aizbildnībā esoši.

Kā stāsta Zvaigzne, bēgļu ģimene dzīvoja Odesā, bet, kad sākās karadarbība un četru kilometru attālumā no pilsētas sprāga bumbas, tika pieņemts lēmums izbraukt no valsts, dodoties uz Moldovu, Kišiņevu. No šīs pilsētas "Ventspils reisa" darbinieki atveda Krievijas armijas vajātos ukraiņus, daļa pasažieru izkāpa citās Latvijas pilsētās, bet lielā ģimene tika atvesta uz Pilteni, kur tā izvietota pašvaldībai piederošajā internātā.