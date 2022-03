Analītiķi: Krievijas armija Ukrainā ir loģistikas problēmu novājināta

Savā ikdienas apkopojumā par situāciju Ukrainas frontē ASV bāzētā domnīca "Institute for the Study of War" norādījusi, ka Krievijas spēki pirmdien nav veikuši nekādas uzbrukuma operācijas Kijivas tuvumā, bet tā vietā pastiprinājuši savas aizstāvības pozīcijas.