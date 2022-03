"Viņi tur skatās televīziju un sauc Putinam "urā", tikmēr mēs šeit savācam bērnu līķus." Kā Krievijas iebrukums Ukrainā šķir krievu-ukraiņu pārus?

Viņi katru dienu viens ar otru sazinās, taču par politiku cenšas nerunāt. "Sākumā viņš man sūtīja ziņas no Krievijas un es viņam savas. Pirmajās dienās bija nopietni strīdi.

Viņi tur skatās televīziju un sauc Putinam "urā", tikmēr mēs šeit savācam bērnu līķus. Andrejs vienkārši gribēja parādīt, par ko tur raksta, taču man šķita, ka tas tika darīts ar nolūku," stāsta Rita un atzīstas, ka viņa baidās par to, ka viņā mīt tik daudz naida.

"Esmu ļoti noraizējies, saprotu, ka to visu dara krievu tauta. Karš šajā gadsimtā - kaut kāds absurds," stāsta Andrejs. Viņš cenšas izvairīties no strīdiem, kas saistīti ar politiku. "Es neesmu politologs, lai jauktos iekšā šajā tēmā un kaut ko bļautu uz katra stūra." Turpretī Rita nespēj klusēt: "Kad redzi mirušu bērnu fotogrāfijas, tu nespēj mīlēt Krieviju. Tu sāc lūgties, lai večuks ātrāk nomirtu un lai nozombētie cilvēki plašāk atvērtu acis. Mēs ceram, ka mūsu karaspēks atgūs teritoriju." Jaunā sieviete stāsta, ka viņa justos labāk, ja Andrejs atrastos ar viņu kopā Kijivā un pats ar savām acīm visu redzētu.

Puisis viņai uz to atbildēja, ka viņš dotos "aizstāvēt viņas ģimeni un cīnītos pret savējiem, neskatoties uz to, ka ir krievs, jo no tā nekas nemainās". Protestēšana, pēc Andreja domām, neko nemainīs: