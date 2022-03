"Lidmašīnas atlūzas tika atrastas notikuma vietā, tomēr līdz šim nav atrasts neviens no cilvēkiem, kas bija lidmašīnā, ar kuru pazaudēts kontakts," CCTV ziņoja vairāk nekā 18 stundas pēc pirmdienas pēcpusdienā notikušās avārijas.

Reisa "MU5735" lidmašīna "Boeing 737-800NG" ar 123 pasažieriem un deviņiem apkalpes locekļiem, kas bija ceļā no Kuņminas Juņnaņas provincē uz Guandžou Guandunas provincē avarēja lauku teritorijā netālu no Vudžou pilsētas Guansji reģionā.

Tiešsaistē publicētajos video redzamas uguns liesmas un melnu dūmu mākoņi, kas paceļas no kalnainās un mežainās teritorijas. Zināms, ka pēc lidmašīnas nogāšanās teritorijā sākās kalnu ugunsgrēks.

"China Eastern" ir viena no trim lielākajām Ķīnas aviokompānijām. Tā lido uz 248 galamērķiem Ķīnā un ārvalstīs. Avarējušo lidmašīnu no "Boeing" tā saņēma 2015.gada jūnijā. Kopumā tāš flotē ir vairāk nekā 600 lidmašīnas, no kurām 109 ir "Boeing 737-800".