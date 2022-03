Mūziķe Zelma sašutusi, ka nav uzaicināta uz labdarības koncertu, jo to organizē viņas bijušais draugs

Nedomāju, ka pie džeku skaitliska pārākuma LV repā ir jāpiesienās. Tā tas vnk dabīgi ir sanācis. Mans cepaks ir par to ka kā viens no vadošajiem LV hip hopa māksliniekiem es netieku uzaicināta uz LABDARĪBAS pasākumu, jo to organizē mans ex 🤦‍♀️