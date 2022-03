Uz Kaļiņingradas žurnālista mājas durvīm uzlīmēts uzraksts "Šeit dzīvo nodevējs"

Iepriekš vairākiem pazīstamiem Ukrainas kara un Krievijas prezidenta Vladimira Putina kritiķiem uz durvīm tika uzkrāsota Z zīme, dažkārt ar aicinājumiem pamest savus amatus. Par to publisko paziņojis arī kinokritiķis Antons Doļins, kurš Krieviju pametis.

Daudzi Krievijas politiķi un amatpersonas, arī Putins, to krievu apzīmēšanai, kas aktīvi iestājas pret karu, izmanto no nacistiem pārņemto terminu "nacionālnodevēji". Putins paziņojis, ka Krievija "pašattīrīsies" no šādiem cilvēkiem.