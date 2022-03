VIDEO ⟩ Baldonietis ar izsekošanas ierīces palīdzību labdarības sūtījumā uz Ukrainu atklāj nepatīkamu gadījumu

Jānis no Baldones ir viens no Latvijas uzņēmējiem, kurš nolēma ziedot dažādas vērtīgas mantas un lietas – pārtiku, medikamentus, higiēnas preces, apavus un apģērbu gan bērniem, gan pieaugušajiem un vēl lērumu citu, kā uzsver Jānis, visai vērtīgu lietu. Viņš labdarībai paredzētās lietas nogādā īpaši izveidotajā pieņemšanas punktā Baldonē, no kurienes tās sāk ceļu uz kara skarto Ukrainu.