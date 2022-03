Ukraiņu bērni veiksmīgi integrējas Latvijas skolās, norāda bēgle no Ukrainas

Jūnijā tiek plānots izstrādāt plānu attiecībā uz nākamo mācību gadu. Šis plāns arī būtu reālāks ilgtermiņa risinājums ukraiņu bērnu izglītošanā. Kā vienu no pašreizējās situācijas iespējamiem uzlabojumiem Muižniece minēja vienotas reģistrācijas sistēmas izveidi, kas palīdzētu vieglāk pārskatīt, kā norisinās mācību process ukraiņu bērniem.

Pašlaik izglītību iegūst jau vairāk nekā 1000 bērnu no Ukrainas. Lielākā daļa no viņiem izglītību iegūst Rīgā, Ventspilī un Jelgavā. Pirmsskolā latviešu valodas programmā mācās 109 bērni un mazākumtautības valodas programmās 90 bērni. Savukārt vispārējā izglītībā 463 bērni mācās latviešu valodas programmā un 680 bērni mācās mazākumtautību programmā, no kuriem 123 ir skolēni Ukraiņu skolā Rīgā.