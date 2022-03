Kijivā Krievijas spēku veiktā raķešu triecienā gājusi bojā tīmekļa izdevuma "The Insider" žurnāliste Oksana Bauļina.

"The Insider", kas specializējies pētnieciskajā žurnālistikā, ir reģistrēts Latvijā un tā redakcija atrodas Rīgā.

Pirms atnākšanas uz "The Insider" Bauļina darbojās Krievijas opozīcijas līdera Alekseja Navaļnija dibinātajā Korupcijas apkarošanas fondā (FBK). Pēc FBK iekļaušanas ekstrēmistu organizāciju sarakstā viņa bija spiesta aizbraukt no Krievijas. Kā korespondente Bauļina devās uz Ukrainu, kur paspēja izveidot dažas reportāžas no Ļvivas un Kijivas.