Vēl pirms Krievijas iebrukums Ukrainā mainīja ģeopolitisko situāciju un pārvilka strīpu pār daudzām iecerēm, Ukraina trīs gadu laikā bija apņēmusies savā zemē iestādīt miljardu koku. Ambiciozā mērķa sasniegšanai ukraiņi meklēja labākos piemērus, no kuriem smelties pieredzi. Tāpēc decembrī Ukrainas Valsts meža resursu aģentūra (UVMRA) un AS "Latvijas valsts meži" (LVM) parakstīja saprašanās un sadarbības memorandu, "Apollo" informē LVM pārstāvji.

VIDEO: Sižets no Ukrainas televīzijas par nogādāto kravu Ukrainas kolēģiem (sākums no 10:07 min)

"Kad februāra sākumā viesojāmies Ukrainā, mūsu uzdevums vizītes laikā bija sniegt eksperta viedokli un dalīties padomos modernu kokaudzētavu būvniecībai. Mūs iepazīstināja ar izstrādātajiem kokaudzētavu būvniecības projektiem un plānoto būvniecības vietu. Mūsu detālais stāstījums par to, kā no nulles uzbūvēt efektīvu un modernu kokaudzētavu, raisīja vēl vairāk jautājumu ukraiņu kolēģiem. Izprotot mūsu pieredzes vērtību, vienojāmies par ukraiņu atbildes vizīti Latvijā, lai būtu iespēja klātienē iepazīt un redzēt to, kā mēs Latvijā strādājam un gūt atbildes uz dažādiem praktiskiem jautājumiem: kādas ir siltumnīcu konstrukcijas, to noturība pret laikapstākļiem, piemēram, sniegu, kāda ir ražošanas tehnoloģija un citas detaļas,” skaidro LVM valdes loceklis Edvīns Zakovics.